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Lotito sul commissariamento della FIGC: “Non ne parlo”

Published

4 ore ago

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Il presidente Claudio Lotito, a margine dell’evento alla Camera dei Deputati nel quale sono stati presentati i primi risultati della commissione presieduta da Atelli per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, ha parlato anche della possibilità di commissariamento della FIGC. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Lotito sul commissariamento della FIGC

Un lapidario “non ne parlo” ha accompagnato la risposta del presidente Lotito alla domanda sulla possibilità di commissariare la nuova FIGC di Giovanni Malagò. L’idea del commissariamento alberga già da molto tempo nella mente del patron biancoceleste ma, al momento, pare che sul tema non si voglia esprimere.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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