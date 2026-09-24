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Lotito sul commissariamento della FIGC: “Non ne parlo”
Il presidente Claudio Lotito, a margine dell’evento alla Camera dei Deputati nel quale sono stati presentati i primi risultati della commissione presieduta da Atelli per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, ha parlato anche della possibilità di commissariamento della FIGC. Ecco cosa ha detto.
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Le parole di Lotito sul commissariamento della FIGC
Un lapidario “non ne parlo” ha accompagnato la risposta del presidente Lotito alla domanda sulla possibilità di commissariare la nuova FIGC di Giovanni Malagò. L’idea del commissariamento alberga già da molto tempo nella mente del patron biancoceleste ma, al momento, pare che sul tema non si voglia esprimere.
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