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Lotito: “Voglio cambiare le regole, norme insostenibili. Il mercato estero conviene”

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5 ore ago

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Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso di un evento alla Camera dei Deputati nel quale sono stati presentati i primi risultati della commissione presieduta da Atelli per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, ha parlato di sistema da riformare. Ecco le sue parole.

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Le parole di Lotito sulla commissione Atelli e le norme da cambiare

Le norme si applicano ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento. Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell’anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l’Iva, poi c’è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all’estero, dove bisogna anticipare meno cassa“. Poi, sulla FIGC, ha chiosato: “Non ne parlo”.

I nodi sui parametri

 A stabilire i parametri utilizzati oggi dalla commissione sono le due federazioni, calcio e basket, con la conseguenza che i controllati finiscono per fornire al controllore le regole entro cui operare. “Gli attuali indicatori patrimoniali non offrono sufficienti garanzie che i club ammessi alle competizioni siano anche in grado di portarla a termine”, si legge nella relazione.

“E l’autonomia dello sport? «Un concetto da noi spesso estremizzato», per Atelli, «visto che in Inghilterra e in Germania il controllo dello Stato è ancora più stringente». La fotografia è quella di un settore «in trasformazione» con l’ingresso massiccio di proprietà straniere (20 su 96 club), ma anche «denso di tensioni» a causa dei costi che aumentano più del valore della produzione”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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