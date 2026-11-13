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Il piano rinnovi
Claudio Lotito e Angelo Fabiani si stanno concentrando sui rinnovi, che sono la grande priorità a Formello: i dirigenti si stanno focalizzando sulle scadenze 2027 e 2028, separando i calciatori in quelli che lasceranno e quelli che si proveranno a tenere in biancoceleste.
Leggi anche: “Isaksen, operazione rinnovo: ecco la proposta della Lazio al danese“
I rinnovi sono prioritari: Lotito e Fabiani al lavoro
Del gruppo delle scadenze a giugno 2027 fanno parte Cataldi, Lazzari, Pellegrini e Cancellieri. I primi tre sono destinati a partire a gennaio, o a liberarsi a giugno, dal momento che non c’è intenzione di trattenerli.
La situazione di Cataldi è nota: il numero 32 era tornato dal prestito alla Fiorentina ed era rimasto soltanto a causa del mercato bloccato. Per fortuna potremmo dire, visto l’infortunio di Rovella. Lo stesso Cataldi si è però poi dovuto sottoporre a operazione ed è rientrato solo qualche settimana fa. Come ci ricorda il Corriere dello Sport, pagherà alcuni attriti del passato e alcune contrapposizioni con Lotito.
Lazzari, che compirà 33 anni tra pochi gironi, è pronto a partire: a destra è infatti esploso Floriani e Marusic è sotto contratto fino al 2028 con opzione 2029. Le soluzioni sono sufficienti.
Pellegrini è il terzo calciatore che può partite. La Lazio lo aveva tagliato a settembre; ora è stato reintegrato in rosa, più per accontentare Gattuso che per altro. Il difensore paga l’arrivo di Pedraza e uno stipendio alto, da 2.4 milioni.
Infine Cancellieri, che era stato praticamente venduto in estate, ma Gattuso ha messo il veto sulla sua cessione, perché sarebbe rimasto scoperto a destra dove poi è arrivato Gudmundsson. Si tratta dell’unico tra i citati non ancora certo di partire.
Per quanto riguarda i rinnovi, quello di Floriani Mussolini fino al 2031 ha aperto la pista. I prossimi saranno, nell’ordine, quelli di Isaksen, Dele-Bashiru e Rovella. La prima trattativa sarà con il danese, sempre più protagonista, poi con il nigeriano e infine con Rovella, pronto a rilanciarsi dopo una stagione buia. Nel 2028 scadrà anche il contratto di Diogo Leite; è però prevista un’opzione biennale a favore della società. Marusic, dal canto suo, ha un’opzione fino al 2029, che scatterà raggiungendo le 10 presenze nella stagione 2027-28.
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