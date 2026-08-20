Prime tensioni fra Lotito e Gattuso: il mercato fa saltare i nervi

Primi accenni di tensione fra Claudio Lotito e Gennaro Gattuso: il presidente sarebbe rimasto infastidito e irritato per le parole espresse dal tecnico calabrese a proposito di Mauro Icardi in un’intervista concessa prima del match contro il Mantova.

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Tensione fra Lotito e Gattuso: le parole su Icardi sono la causa scatenante

“Icardi? E’ un bomber, ma dobbiamo vedere se è funzionale o meno”. Queste le parole pronunciate da Gattuso in un’intervista concessa a Mediaset che hanno causato l’irritazione di Claudio Lotito, riporta il Messaggero. Erano giorni che il presidente stava lavorando ai fianchi Mauro Icardi per convincerlo ad accettare la Lazio. Dopo un’iniziale apertura, è arrivato il “no” dell’argentino, secondo il patron anche a causa delle dichiarazioni del tecnico. Così è sfumato il sogno che Lotito voleva regalare alla piazza per calmarla dopo mesi di subbuglio e la prima tremenda caduta contro il Mantova.

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