Il saldo zero e il paradosso di Lotito: rischi e vincoli futuri, viaggio dentro i conti della Lazio

La Lazio continua a lottare con i vincoli economico-finanziari imposti dalle norme federali ma, nonostante questo, è prima in classifica: è qui il paradosso di Lotito, un mercato fatto integralmente a saldo zero ma che sta dando i suoi frutti. Cerchiamo di fare un viaggio dentro i conti del club.

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Lotito, il mercato a saldo zero e i vincoli futuri: ecco il paradosso dei conti della Lazio

Lazio in testa alla classifica con un mercato fatto completamente a saldo zero. I paradossi della vita, quindi anche del calcio, che arrivano quando meno te lo aspetti. Lacci e lacciuoli di mercato, vincoli, parametri economico-finanziari da rispettare, il tutto si deve muovere all’interno di un equilibrismo dei conti che non è facile da mantenere. Dall’indice di liquidità al costo del lavoro allargato, nomi che abbiamo imparato a pronunciare con una certa frequenza e assiduità.

E’ stato così anche in estate. La Lazio poteva comprare soltanto vendendo, non c’erano alternative. Nessuna libertà di spesa, nessuna manovra possibile ad ampio respiro. Cessioni o parametri zero, svincolati, prestiti con diritto di riscatto: e così è stato. In 22 anni di presidenza, soltanto in una occasione il presidente Lotito è intervenuto immettendo capitale proprio: 6 milioni di euro e correva l’anno 2021-22.

Un mercato estivo che sorride: i numeri

Ci sono giocatori presi a titolo definitivo senza aver sborsato nulla, o quasi: si tratta di Pedraza, Doekhi, Galassi e Pinamonti, arrivato in prestito dal Sassuolo. In aggiunta, sono stati spesi 9 milioni per tre prestiti: Frattesi, Gudmundsson e Sutalo. Nessuna di queste operazioni prevede l’obbligo di riscatto, ma solo diritti, per un totale che ammonta a circa 31 milioni di euro. Quattro, invece, le cessioni a titolo definitivo: Romagnoli, Gila, Artistico e Provedel, per un totale di 23 milioni di euro pari a 17 mln di plusvalenze.

Altri due, Dia e Ratkov, sono andati via in prestito per 3 milioni, più 21 milioni di riscatto derivanti dall’obbligo di riscatto per il raggiungimento di determinati parametri sportivi. Se si guarda il saldo dell’ultima campagna acquisti, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il saldo porta il segno positivo: +16 milioni che diventerebbero 37 al verificarsi di determinate condizioni. I benefici si estendono al conto economico, in termini di una riduzione del costo degli stipendi nel 2026-27. Le entrate comportano retribuzioni fisse per 20 milioni, le uscite generano un risparmio di 19 milioni. Va considerato anche il cambio di allenatore: Sarri e il

suo staff pesavano per 7 milioni, circa 3 milioni in più rispetto allo staff attuale.

Il paradosso del presidente Lotito

Lotito, come scrive la Gazzetta, ha “chiuso i suoi 22 bilanci con un risultato aggregato positivo per 35 milioni. Gli ultimi due esercizi, però, sono andati in perdita. Dopo il rosso di 17 milioni del 2024-25, la Lazio ha registrato un deficit di 10 milioni nella scorsa stagione. Senza le coppe europee, ma con l’indennizzo di 20 milioni da Img, i ricavi sono scesi da 143 a 132 milioni. Le spese, invece, sono aumentate: gli stipendi da 98 a 104 milioni, gli ammortamenti dei “cartellini” da 33 a 38 milioni”.

Le plusvalenze, in tal senso, sono state fondamentali per reggere l’urto: 39 milioni tra Castellanos (16), Guendouzi (17) e Tchaouna (6). Nonostante tutto, il patrimonio netto consolidato è tornato positivo, da -17 a +114 milioni. Come mai? Grazie alla rivalutazione del centro di Formello per 235 milioni, che ha prodotto una riserva al netto delle imposte di 140 milioni. Dal punto di vista della cassa, la Lazio si finanzia prevalentemente attraverso operazioni di factoring, ossia gli anticipi sui crediti. Al 30 giugno 2026 l’indebitamento finanziario netto è pari a 126 milioni, in crescita di 60 milioni rispetto a dodici mesi prima.

Conti che si stritolano reciprocamente e che si contraddicono poi nella sostanza delle sanzioni. La Lazio continuerà a fare come può, in attesa del verdetto sull’eventuale mercato bloccato che arriverà a dicembre. Per ora, senza alcune false speranze, godiamoci questo primo posto in classifica, per quanto sicuramente temporaneo e precario.

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