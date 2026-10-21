Lotito: “Rassegnatevi, la Lazio non la vendo. Tifosi? Vadano nei pub, lì c’è food & beverage”

Nell’edizione odierna di Repubblica sono emerse nuove parole di Claudio Lotito pronunciate lo scorso 30 giugno davanti al pm Lorenzo Del Giudice nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulle ipotetiche manovre per favorire il cambio di proprietà nella Lazio: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Lotito ai pm sull’inchiesta

“C’è un pezzo di politica (…) ma c’è gente che c’ha interessi economici e c’è qualcuno che vuole costringermi a vendere a un prezzo vile. Ancora non si è palesato l’individuo interessato. Lo mantengono nascosto. La Lazio è inscalabile. Chiamassero l’emiro, ma io poi dirò non mi interessa, non la vendo“.

Lotito sulla protesta dei tifosi

“Non dovete andare allo stadio, perché le partite dovete venirle a vedere nei nostri pub. Lì c’è sicuramente il beverage, il food e poi altra cosa che lei può immaginare di natura illegale. Sono 80-90 persone che governano ‘sto processo.I pub guadagnano e si sono tutti sistemati”. Poi sull’IBAN diffuso per la protesta: “Una società commerciale che vende abbigliamento da tifo”.

Lotito su Il Tempo

“Chi commissiona gli articoli sul Tempo?​​​​​​​ Un giornale che si prende la briga e la responsabilità di fare una campagna in modo continuativo tutti i giorni (…) ci sarà una finalità, non è più un fatto sporadico, c’è un disegno”. Al punto che Lotito avrebbe chiamato Angelucci, editore del Tempo, il quale gli avrebbe risposto: “Questo è vergognoso, adesso prendo (…) Capezzone (il direttore, ndr). Questo qua non se deve permettere, tu sei amico di famigli​​​​​​​a”.

Lotito su politica e Molise

“Do fastidio perché sono una persona un po’ libera​​​​​​​”. Un’uscita a margine dopo aver parlato anche di calcio, istituzioni e politica: “A Roma essere presidente di un club di calcio, lo dico da senatore, ha una valenza importante perché ha un’interlocuzione con le istituzioni, a tutti i livelli”. Interlocuzioni come quelle avute con Berlusconi che gli avrebbe detto: “Tu mi devi andare a dare una mano perché sei una persona diversa”. Da quel punto alla candidatura in Molise, regione di cui non conosceva l’esistenza: “Catapultato in Molise, quindi non sapevo neanche che esistesse il Molise, vi dico la verità”.

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