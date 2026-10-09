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Mercato bloccato? Lotito pensa di intervenire con una ricapitalizzazione: l’indiscrezione
La lettera di Least Squares ha messo in chiaro il rischio concreto di un blocco totale del mercato e, in tal senso, per scongiurarlo, il presidente Lotito potrebbe immettere capitale proprio: ecco l’indiscrezione de Il Messaggero.
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Lotito e la ricapitalizzazione per evitare il blocco del mercato
Secondo un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero, per evitare rischi concreti del blocco del mercato, il presidente Lotito potrebbe immettere denaro proprio nelle casse del club ed evitare uno scenario così nefasto, tanto in estate quanto a gennaio. Tutto da valutare, in un senso o nell’altro, ma qualora ce ne fosse un’ipotesi questa sarebbe una delle tante ipotesi al vaglio.
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