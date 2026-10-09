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Mercato bloccato? Lotito pensa di intervenire con una ricapitalizzazione: l’indiscrezione

Published

58 minuti ago

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Lotito ricapitalizzazione blocco mercato Lazio

La lettera di Least Squares ha messo in chiaro il rischio concreto di un blocco totale del mercato e, in tal senso, per scongiurarlo, il presidente Lotito potrebbe immettere capitale proprio: ecco l’indiscrezione de Il Messaggero.

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Lotito e la ricapitalizzazione per evitare il blocco del mercato

Secondo un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero, per evitare rischi concreti del blocco del mercato, il presidente Lotito potrebbe immettere denaro proprio nelle casse del club ed evitare uno scenario così nefasto, tanto in estate quanto a gennaio. Tutto da valutare, in un senso o nell’altro, ma qualora ce ne fosse un’ipotesi questa sarebbe una delle tante ipotesi al vaglio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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