Luis Alberto show in ritiro: con Sarri si sente coinvolto nel progetto

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI LUIS ALBERTO – Dopo la lite con la società avvenuta a inizio ritiro, Luis Alberto ha ritrovato la forma migliore sotto la guida di Maurizio Sarri. Il numero 10 biancoceleste ha segnato 6 gol nelle ultime 3 partite. Nell’amichevole contro la Triestina, finita 5-2 per i capitolini, il fantasista spagnolo è stato uno dei migliori in campo. Suo il gol dell’1-0 e dai suoi piedi sono arrivati gli assist per i gol di Muriqi e Radu.

Il futuro del “Mago”

Secondo le pagine del Corriere del Sport, la Lazio ha siglato un patto col giocatore. Luis Alberto verrà ceduto solo davanti a un’offerta di 50 milioni. Al momento nessun club sembra essere disposto a spendere queste cifre e per Sarri tutto ciò rappresenta un enorme vantaggio.