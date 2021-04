Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIZ FELIPE RIENTRO – Ormai ci siamo quasi. Il rientro di Luiz Felipe, pedina importantissima nella difesa a tre di Simone Inzaghi, procede spedito. Il brasiliano, fermo da gennaio, continua la fase riabilitativa dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, resosi necessario per risolvere definitivamente l’infortunio rimediato a settembre nell’amichevole contro il Frosinone. Il rientro in gruppo si avvicina sempre di più. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del difensore.

Lazio, il rientro di Luiz Felipe per l’ultima parte di stagione

Luiz Felipe si allena già in modo differenziato, ed ormai l’ultimo ostacolo è rappresentato dal ritorno in gruppo e dalla disputa delle partitelle. Il centrale difensivo potrebbe rientrare tra i convocati già il 26 aprile per l’importante sfida contro il Milan, oppure in una delle due partite successive, contro Genoa e Fiorentina. Molto difficile vederlo inserito in lista per il match contro il Napoli tra una settimana. Luiz Felipe punta dunque a disputare dall’inizio tutte le ultime decisive sfide della stagione contro Parma, Roma, Torino (se si dovesse recuperare la partita dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni) e Sassuolo. Il tecnico Inzaghi, per riaverlo tra i giocatori a disposizione, deve liberare un posto in lista. A rischiare l’esclusione sono uno tra Musacchio ed Hoedt, sebbene eventuali altr infortuni o squalifiche potrebbero cambiare gli scenari all’ultimo momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.