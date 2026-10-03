Mancini: “Abbiamo mostrato cose ottime, l’Italia ha fatto tutto da squadra”

Il ct Roberto Mancini si mostra più che soddisfatto nell’intervista post partita che ha visto la sua Italia pareggiare per 1-1 contro la temibile Francia: alla rete di Olise ha risposto Bastoni.

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Le parole del ct Roberto Mancini dopo il pareggio dell’Italia contro la Francia in Nations League.

“Partita dura, lo sapevamo, soprattutto all’inizio siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso. Poi abbiamo fatto delle cose ottime. È stata una partita veramente dura. La squadra ha fatto tutto perfettamente da squadra: ha difeso da squadra e ha attaccato da squadra. Quindi è sicuramente una serata molto positiva.

Se era un esame? No, volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Cosa mi è piaciuto di più? Abbiamo provato a giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria e piena di campioni. Però siamo riusciti a giocare e, le volte che hanno dovuto soffrire, hanno sofferto. Abbiamo comunque sempre tentato di andare a fare gol quando ne abbiamo avuto la possibilità e quindi questo è un punto molto buono. Nessuna delle due squadre voleva accontentarsi del pareggio? Sì, questo è il calcio”.

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