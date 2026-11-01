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Mandas alla ricerca del clean sheet casalingo
Ogni calciatore, com’è ovvio, ha obiettivi di squadra e obiettivi personali: la Lazio cerca il primato solitario e la vittoria contro il Cagliari, mentre il suo portiere, pur con lo stesso target in testa, va anche a caccia di un clean sheet; a Christos Mandas è da un pò che manca il mantenimento della porta inviolata all’Olimpico.
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Mandas vuole il clean sheet all’Olimpico
Il portiere della Lazio, uno dei migliori dei suoi in questo avvio di stagione, vuole tornare a non subire gol tra le mura dello stadio Olimpico, come non gli accade ormai da qualche gara.
Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, l’ultima gara senza subire gol in casa risale ad agosto, nella sfida contro il Genoa. La missione è dunquechiara per il numero 1 greco: tornare ad abbassare la saracinesca anche in casa, come è riuscito a fare spesso lontano da Roma, in questo ottimo avvio, tanto da parte sua quanto da quella della sua squadra.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
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|Como
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|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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