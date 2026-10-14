Mandas contro la Juve, dall’altra parte della barricata

Domenica, in occasione di Juventus Lazio, Christos Mandas affronta quelli che sarebbero potuti diventare i suoi nuovi compagni di squadra, se Gattuso non avesse bloccato tutto: i laziali adesso se lo godono.

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Juventus Lazio, partita speciale per Mandas: poteva diventare bianconero

Come ricorda il Messaggero, c’è stato un momento, la scorsa estate, in cui Mandas sembrava poter prendere un aereo che lo avrebbe portato lontano da Roma, con la Torino bianconera come possibile destinazione. Gattuso, però, era stato chiaro con la società, decidendo di puntare tutto sul portiere greco, liberato dalla fastidiosa concorrenza di Provedel: rifiutate tutte le offerte, il tecnico aveva sbarrato la porta anche all’arrivo di Kepa, pur di dare spazio al numero 35. Scelta ampiamente ripagata da Mandas, che ha abbassato la saracinesca e punta a tenerla chiusa anche domenica sera, quando affronterà proprio la Juventus, la squadra che avrebbe potuto abbracciare in estate, prima di restare nella Capitale.

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