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Mandas in estate poteva finire alla Juventus, ora la sfida da titolare: il retroscena

Published

4 ore ago

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Mandas Juventus retroscena mercato

Ci sono anche le parate di Christos Mandas dietro alla rinascita della Lazio con Gattuso in panchina; il portiere greco, che in estate sarebbe potuto finire alla Juventus, è stato completamente ritrovato e ora rappresenta una solida certezza per i biancocelesti.

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Mandas la saracinesca della Lazio ma in estate poteva finire alla Juventus

Come racconta Tuttosport nella sua edizione odierna, a firma Nicolò Schira, Christos Mandas sarebbe potuto finire alla Juventus in estate. Il portiere greco, dopo un prestito di 6 mesi al Bournemouth nel quale non ha mai giocato, ha fatto ritorno a Formello con mille dubbi. Gattuso, però, glieli ha tolti tutti. Da subito ha scelto di puntare su di lui, con Motta che è diventato (tornato) secondo e Provedel ceduto all’Inter.

Nulla si è concretizzato con la Juventus, per fortuna della Lazio e di Gattuso. Ora il greco è un para-tutto, dal dischetto (vedi Venezia) e non solo. Sicurezza alla difesa, idee chiare anche nella costruzione dal basso e miglioramenti evidenti anche con la palla tra i piedi. La cura Gattuso continua.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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