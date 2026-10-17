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Mandas in estate poteva finire alla Juventus, ora la sfida da titolare: il retroscena
Ci sono anche le parate di Christos Mandas dietro alla rinascita della Lazio con Gattuso in panchina; il portiere greco, che in estate sarebbe potuto finire alla Juventus, è stato completamente ritrovato e ora rappresenta una solida certezza per i biancocelesti.
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Mandas la saracinesca della Lazio ma in estate poteva finire alla Juventus
Come racconta Tuttosport nella sua edizione odierna, a firma Nicolò Schira, Christos Mandas sarebbe potuto finire alla Juventus in estate. Il portiere greco, dopo un prestito di 6 mesi al Bournemouth nel quale non ha mai giocato, ha fatto ritorno a Formello con mille dubbi. Gattuso, però, glieli ha tolti tutti. Da subito ha scelto di puntare su di lui, con Motta che è diventato (tornato) secondo e Provedel ceduto all’Inter.
Nulla si è concretizzato con la Juventus, per fortuna della Lazio e di Gattuso. Ora il greco è un para-tutto, dal dischetto (vedi Venezia) e non solo. Sicurezza alla difesa, idee chiare anche nella costruzione dal basso e miglioramenti evidenti anche con la palla tra i piedi. La cura Gattuso continua.
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