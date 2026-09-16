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A Mandas la regia: il suo contributo nella manovra della Lazio
Fin dalle prime amichevoli estive è sembrata subito chiara la richiesta di Gennaro Gattuso a Christos Mandas di partecipare al palleggio e alla manovra: i numeri relativi ai tocchi e ai passaggi confermano il suo contributo.
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Mandas sempre più partecipe: i numeri dei tocchi e passaggi del portiere
Come riporta il Corriere dello Sport, Mandas non si disimpegna solo in eccellenti parate che hanno portato a due clean sheet in quattro partite, ma è anche coinvolto sempre più nella manovra della squadra, andando a sviluppare un fondamentale su cui era apparso leggermente più carente. In base ai numeri riportati dal quotidiano, il portiere greco ha già compiuto 136 passaggi e collezionato 183 tocchi in Serie A, posizionandosi rispettivamente al sesto e al quinto posto delle speciali classifiche relative agli estremi difensori del campionato. All’interno della rosa della Lazio, invece è sesto, alle spalle di Provstgaard (205 passaggi e 240 tocchi), Tavares (161 e 255) e Floriani Mussolini (142 e 216), Taylor (172 e 210) e Zaccagni (137 e 224).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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