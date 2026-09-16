A Mandas la regia: il suo contributo nella manovra della Lazio

Fin dalle prime amichevoli estive è sembrata subito chiara la richiesta di Gennaro Gattuso a Christos Mandas di partecipare al palleggio e alla manovra: i numeri relativi ai tocchi e ai passaggi confermano il suo contributo.

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Mandas sempre più partecipe: i numeri dei tocchi e passaggi del portiere

Come riporta il Corriere dello Sport, Mandas non si disimpegna solo in eccellenti parate che hanno portato a due clean sheet in quattro partite, ma è anche coinvolto sempre più nella manovra della squadra, andando a sviluppare un fondamentale su cui era apparso leggermente più carente. In base ai numeri riportati dal quotidiano, il portiere greco ha già compiuto 136 passaggi e collezionato 183 tocchi in Serie A, posizionandosi rispettivamente al sesto e al quinto posto delle speciali classifiche relative agli estremi difensori del campionato. All’interno della rosa della Lazio, invece è sesto, alle spalle di Provstgaard (205 passaggi e 240 tocchi), Tavares (161 e 255) e Floriani Mussolini (142 e 216), Taylor (172 e 210) e Zaccagni (137 e 224).

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