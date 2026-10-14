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Record su record per Mandas: è il portiere più decisivo della Serie A
La Lazio si gode il suo numero 35, Christos Mandas, in grado di mettere i guantoni laddove i difensori lasciano dei buchi: finora il greco si è dimostrato il portiere più decisivo della Serie A, in grado di accumulare record su record.
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Serie A, Mandas è il portiere più decisivo: tutti i suoi record
Sei partite, 26 parate, 4,36 gol evitati e l’86,7% di interventi riusciti: questi numeri, riportati da il Messaggero, elevano Christos Mandas a portiere più decisivo della Serie A, davanti a Palmisani, Carnesecchi, Maignan e Caprile. Ci sono i suoi guantoni su metà dei punti conquistati dalla Lazio (8 su 16) e sulle tre partite concluse a porta inviolata, evento che non accadeva dal 2006. Non solo. Anche allargando il focus all’Europa, nessuno ha mantenuto la porta imbattuta più volte nelle prime cinque giornate di Serie A. E solo Mandas è riuscito a compiere ben cinque parate nel primo tempo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
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|5
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|6
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|2
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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