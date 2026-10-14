Record su record per Mandas: è il portiere più decisivo della Serie A

La Lazio si gode il suo numero 35, Christos Mandas, in grado di mettere i guantoni laddove i difensori lasciano dei buchi: finora il greco si è dimostrato il portiere più decisivo della Serie A, in grado di accumulare record su record.

LEGGI ANCHE: Infortunio Rovella: niente Juve, si punta al Parma

Serie A, Mandas è il portiere più decisivo: tutti i suoi record

Sei partite, 26 parate, 4,36 gol evitati e l’86,7% di interventi riusciti: questi numeri, riportati da il Messaggero, elevano Christos Mandas a portiere più decisivo della Serie A, davanti a Palmisani, Carnesecchi, Maignan e Caprile. Ci sono i suoi guantoni su metà dei punti conquistati dalla Lazio (8 su 16) e sulle tre partite concluse a porta inviolata, evento che non accadeva dal 2006. Non solo. Anche allargando il focus all’Europa, nessuno ha mantenuto la porta imbattuta più volte nelle prime cinque giornate di Serie A. E solo Mandas è riuscito a compiere ben cinque parate nel primo tempo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP