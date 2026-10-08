Mandas, Tavares, Noslin e Belahyane: le quattro scommesse vinte di Gattuso

Quattro nomi per quattro scommesse vinte da Gennaro Gattuso: parliamo di Christos Mandas, Tijjani Noslin, Reda Belahyane e Nuno Tavares. Giocatori spenti e accantonati nelle recenti annate passate, integralmente rinati dopo l’arrivo di Rino sulla panchina biancoceleste.

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Le quattro scommesse vinte da Gattuso: la rinascita di Mandas, Tavares, Belahyane e Noslin

Quattro scommesse, al momento, tutte vinte. Gattuso ha creato una Lazio extralarge pescando all’interno del suo stesso spogliatoio. Ha rimescolato il mazzo, ridato stimoli e obiettivi, sollecitato tutti a sentirsi parte di un grande gruppo. Giocatori accantonati e/o dimenticati nelle recenti annate passate, del tutto rinverditi dal tecnico calabrese. Noslin è diventato goleador, con capacità di adattamento sia sulle fasce che come punta centrale.

In gol contro Milan e Venezia, di rapina e di testa. Sempre dentro al gioco, in grado di spaziare lungo tutta la linea offensiva e, almeno al momento, davanti a Pinamonti nelle gerarchie del tecnico. Contro il Monza, con ogni probabilità, partirà ancora lui dal primo minuto, conscio e consapevole della grande fiducia che Rino ripone in lui. Quasi certamente, in aggiunta, lo farà ancora una volta da centravanti.

Poi gli altri. Mandas è una saracinesca. Mandato in prestito al Bournemouth lo scorso gennaio, relegato in panchina da Sarri per far spazio a Provedel, da inizio ritiro Gattuso ha deciso di puntare su di lui. Parate eccezionali in questo avvio di campionato, a Venezia il greco è stato un autentico muro invalicabile. Per non parlare di Belahyane, parente lontanissimo di quello (non) visto con Baroni e Sarri. Un regista di centrocampo completo, totale, in grado di costruire gioco, interdire, difendere la palla e imbucare a meraviglia.

Infine, poi, ultimo ma non ultimo, Nuno Tavares. Il portoghese è tornato ai fasti dei primi 5 mesi con Baroni. Un terzino di spinta imprendibile, dalle falcate chilometriche, in grado di frantumare letteralmente le difese avversarie. Migliorato anche in fase difensiva, il lusitano ha riconquistato anche la Nazionale.

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