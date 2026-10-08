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Marusic e quel record negativo che mancava da 6 anni: ecco quale
Adam Marusic, ancora ai box a causa di un infortunio rimediato nella prima sfida di campionato col Bologna, eguaglia un record negativo che mancava da 6 anni: ecco di cosa si tratta.
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Il record negativo di Marusic eguagliato dopo 6 anni
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, lo stop di cinque gare di fila valgono il raggiungimento di un record negativo che era già stato toccato nel luglio 2020, quando però le cinque gare arrivarono nel periodo di due settimane quando si dovevano recuperare le gare post Covid e non nel mese e mezzo di assenza attuale.
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