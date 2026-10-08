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Marusic e quel record negativo che mancava da 6 anni: ecco quale

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1 ora ago

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Marusic record negativo Lazio

Adam Marusic, ancora ai box a causa di un infortunio rimediato nella prima sfida di campionato col Bologna, eguaglia un record negativo che mancava da 6 anni: ecco di cosa si tratta.

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Il record negativo di Marusic eguagliato dopo 6 anni

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, lo stop di cinque gare di fila valgono il raggiungimento di un record negativo che era già stato toccato nel luglio 2020, quando però le cinque gare arrivarono nel periodo di due settimane quando si dovevano recuperare le gare post Covid e non nel mese e mezzo di assenza attuale.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
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10 Napoli 7 5
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12 Lecce 6 5
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