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Marusic e Rovella, le nuove frecce per l’arco di Rino: ecco l’obiettivo in vista di Napoli
Nicolò Rovella e Adam Marusic mancano da troppo tempo, rispettivamente dalla seconda e dalla prima giornata di campionato: ora, in vista della sfida di Napoli, i due dovrebbero recuperare ed essere convocati per la sfida del Maradona, partendo ovviamente dalla panchina. Due frecce importanti per l’arco di Rino, sempre teso e mirato.
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Rovella e Marusic pronti per Napoli: obiettivo panchina, Gattuso li aspetta
Mancano da tanto, troppo tempo. Come ricorda il CdS nella sua edizione odierna, i due mancano da un paio di mesi abbondante. Per la sfida contro il Napoli al Maradona, con la trasferta vietata ai tifosi biancocelesti, i due quasi sicuramente dovrebbero recuperare ed essere presenti in panchina. Le cautele restano, ma la fiducia non manca. Frecce in più per l’arco di Rino che, tra infortuni e vicissitudini varie, lo ha visto spuntato più di una volta senza però mai soccombere.
Il montenegrino nella giornata di ieri, 3 novembre, ha svolto esami all’Isokinetic che sono serviti per valutare il deficit tra una gamba e l’altra. L’esito è stato confortante, ha recuperato forza e ha ricevuto l’ok per il reintegro definitivo. Dopo il Napoli ci sarà la pausa per le Nazionali e, a scanso di qualsiasi scaramanzia, il terzino biancoceleste è stato convocato dalla sua Nazionale. Rovella è l’altra pedina che verrà ritrovata da Gattuso, anche lui assente da due mesi abbondanti. Il centrocampista ha pienamente smaltito il guaio patito ad agosto contro il Genoa.
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