Media gol da top d’Europa: poche squadre competono con la Lazio

Primo posto e attacco che segna a valanga: la Lazio di Gattuso sta volando sulle ali dell’entusiasmo, forte di una media gol che vale la top 10 europea.

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Media gol da sogno: la Lazio tra le prime dieci in Europa

22 gol in 9 partite: così la Lazio si sta prendendo l’Italia, a suon di reti. E, come sottolineato dal Corriere della Sera, la media delle marcature per partita colloca i biancocelesti tra le prime dieci d’Europa. Con 2,44 gol a match, in Serie A la Lazio è alle spalle solo di Inter e Roma. Allargando il confronto all’intero continente, le altre squadre che fanno meglio dei biancocelesti sono appena sei: solo Barcellona (4 di media a partita), Bayern (3,57), Brighton (2,87), Lipsia (2,85), Real Madrid (2,5) e Manchester City (2,5) trovano con maggiore frequenza la via della rete.

Precisione infallibile sotto porta: un tiro nello specchio su due è gol

Il dato che colloca la Lazio fra le top d’Europa è frutto di una precisione davanti alla porta senza equali nel Belpaese. Come sottolineato dal quotidiano, il 52,38 % dei tiri indirizzati verso i pali protetti dai portieri avversari si trasforma in rete: più di un tiro su due. Considerati anche i due rigori falliti, contro il Sassuolo la Lazio ha tirato 8 volte nello specchio, trovando 6 gol; con Venezia (2 gol su 2 tiri) e Juve (3 gol su 3 tiri), invece, la mira è stata impeccabile. A conferma del mirino infallibile di cui si sono dotati i calciatori allenati da Gattuso.

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