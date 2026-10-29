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Media gol da top d’Europa: poche squadre competono con la Lazio
Primo posto e attacco che segna a valanga: la Lazio di Gattuso sta volando sulle ali dell’entusiasmo, forte di una media gol che vale la top 10 europea.
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Media gol da sogno: la Lazio tra le prime dieci in Europa
22 gol in 9 partite: così la Lazio si sta prendendo l’Italia, a suon di reti. E, come sottolineato dal Corriere della Sera, la media delle marcature per partita colloca i biancocelesti tra le prime dieci d’Europa. Con 2,44 gol a match, in Serie A la Lazio è alle spalle solo di Inter e Roma. Allargando il confronto all’intero continente, le altre squadre che fanno meglio dei biancocelesti sono appena sei: solo Barcellona (4 di media a partita), Bayern (3,57), Brighton (2,87), Lipsia (2,85), Real Madrid (2,5) e Manchester City (2,5) trovano con maggiore frequenza la via della rete.
Precisione infallibile sotto porta: un tiro nello specchio su due è gol
Il dato che colloca la Lazio fra le top d’Europa è frutto di una precisione davanti alla porta senza equali nel Belpaese. Come sottolineato dal quotidiano, il 52,38 % dei tiri indirizzati verso i pali protetti dai portieri avversari si trasforma in rete: più di un tiro su due. Considerati anche i due rigori falliti, contro il Sassuolo la Lazio ha tirato 8 volte nello specchio, trovando 6 gol; con Venezia (2 gol su 2 tiri) e Juve (3 gol su 3 tiri), invece, la mira è stata impeccabile. A conferma del mirino infallibile di cui si sono dotati i calciatori allenati da Gattuso.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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