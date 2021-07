Milinkovic, Luis Alberto e Lucas Leiva al centro del progetto: ecco l’idea di Sarri

- Advertisement -

SARRI LAZIO CENTROCAMPO – Il centrocampo della Lazio fa sognare i tifosi per la prossima stagione. Con il passaggio al 4-3-3 di Maurizio Sarri il compito dei tre centrocampisti in fase di costruzione sarà fondamentale per sviluppare un certo tipo di gioco. Come riporta il Corriere dello Sport, I titolari del centrocampo biancoceleste saranno Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto, che già si erano imposti alla grande sotto la guida di Simone Inzaghi.

I tre tenori nella Lazio di Sarri

Sotto la guida di Maurizio Sarri la Lazio passerà ad avere una manovra più ragionata volta a scardinare le difese avversarie attraverso il gioco. In questo sistema i tre tenori del centrocampo biancocleste avranno compiti diversi. Lucas Leiva sarà il metronomo del centrocampo, a lui toccherà dare ordine ed equilibrio alla mediana. Luis Alberto e Milinkovic invece saranno le due mezzali, nel gioco di Sarri le mezzali devono riuscire ad inserirsi negli spazi ed entrambi i giocatori sembrano portati per questo tipo di ruolo. Se già il centrocampo si era rivelato uno dei principali punti d forza della Lazio nelle scorse stagioni, sotto la guida di Sarri può ancora migliorare a meno di un mese dall’inizio del campionato.