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Mondiali 2026, paura e delirio a Miami: tra Francia e Inghilterra è 4-6! Oggi la finalissima

Published

3 ore ago

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Pallone su un campo da calcio Lazionews.eu

La finale per il terzo posto di questi Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra ha regalato spettacolo con ben dieci reti segnate e gli inglesi che alla fine l’hanno spuntata per 4-6 al Miami Gardens; questa sera Spagna-Argentina decreterà la vincitrice del torneo.

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L’Inghilterra chiude col bronzo, stasera la finale dei Mondiali 2026

Francia 4-6 Inghilterra, ieri sera (ore 23.00, Miami Gardens)

Spagna-Argentina, oggi (ore 21.00 New York New Jersey Stadium)

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