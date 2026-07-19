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Mondiali 2026, paura e delirio a Miami: tra Francia e Inghilterra è 4-6! Oggi la finalissima
La finale per il terzo posto di questi Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra ha regalato spettacolo con ben dieci reti segnate e gli inglesi che alla fine l’hanno spuntata per 4-6 al Miami Gardens; questa sera Spagna-Argentina decreterà la vincitrice del torneo.
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L’Inghilterra chiude col bronzo, stasera la finale dei Mondiali 2026
Francia 4-6 Inghilterra, ieri sera (ore 23.00, Miami Gardens)
Spagna-Argentina, oggi (ore 21.00 New York New Jersey Stadium)
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