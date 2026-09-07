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Il monte ingaggi e il valore della rosa crollano: Lazio da bassa Europa
I numeri della Lazio non mentano e ricalcano alla perfezione i tratti di un momento delicatissimo; il monte ingaggi crolla, il valore della rosa scende e – con esso – anche il costo dei cartellini. Ecco i numeri.
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Monte ingaggi e valore della rossa da bassa Europa: i numeri della Lazio
Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, i numeri della Lazio non mentono. Sono specchio e sostanza della delicata fase che sta attraversando il club capitolino. La formazione biancoceleste ha il settimo monte ingaggi della Serie A, da Conference League per intenderci, mentre occupa il nono posto per quel che riguarda il valore della rosa e il costo dei cartellini.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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