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Motta è una plusvalenza che fa gola: il baby portiere può essere sacrificato per i riscatti
Edoardo Motta, assieme a Kenneth Taylor, può essere sacrificato per far fronte alle urgenze finanziare della Lazio; il baby portiere è una plusvalenza che fa gola, soprattutto in vista dei riscatti e delle spese a cui far fronte.
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Motta è una plusvalenza in ottica mercato: la società ci riflette per pagare i riscatti
Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il baby portiere della Lazio, Edoardo Motta, rappresenta una plusvalenza che in società fa gola. C’è da rientrare finanziariamente, il blocco del mercato, totale o parziale, è una possibilità e in estate ci sarà da far fronte a diverse spese. Arrivato a Formello per 1 milione di euro circa, oggi Motta viene valutato 8 milioni tra Transfermarkt ma potrebbe portare addirittura qualcosa in più in caso di cessione a gennaio.
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