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Colletta dei tifosi laziali per pagare la multa del Monza, parte l’iniziativa

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1 ora ago

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Multa Monza colletta tifosi Lazio

Nel pomeriggio di ieri è giunta la notizia della condanna inflitta dal giudice sportivo al Monza a pagare 5.000 euro di multa per i cori dei tifosi contro Lotito: i sostenitori della Lazio hanno così lanciato una colletta per raccogliere i soldi da girare al club brianzolo per coprire la spesa.

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Lazio Monza, al via la colletta dei tifosi per la multa ai brianzoli

Come riportato da Il Tempo, nel pomeriggio di ieri i tifosi della Lazio hanno dato vita a una nuova iniziativa, forse ironica, volta a raccogliere i soldi necessari a pagare la multa da 5.000 euro inflitta al Monza dopo la partita dell’Olimpico. I sostenitori brianzoli, infatti, nel corso della partita hanno lanciato dei cori all’indirizzo di Claudio Lotito, ottenendo il supporto dei laziali, uno dei quali ha raccontato di essere stato identificato dalla sicurezza dello stadio.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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