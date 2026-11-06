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La Lazio può mandare Allegri all’inferno: Max sul filo, De Laurentiis è stato chiaro

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2 ore ago

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Napoli Lazio Allegri rischio esonero

Un dato è certo, e al momento non smentito: il Napoli deve svoltare in campionato a partire dalla sfida di domenica con la Lazio, altrimenti per Allegri si potrebbero aprire definitivamente le porte dell’inferno. De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro, con un imperativo inviato al gruppo: svoltare, da subito.

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Napoli Lazio, Allegri davanti a un bivio: svolta o inferno

Il primo responsabile, come scrive un po’ retoricamente La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, è sempre l’allenatore. Se i risultati non arrivano, sul banco degli imputati ci finisce sempre, in primis, lui. Oneri e onori, si dice, e così è. Dopo la disfatta clamorosa in Champions di Oporto, 4-1 in terra lusitana, gli azzurri si sono leccati le ferite e hanno fatto ritorno a casa il giorno dopo, atterrando all’aeroporto di Salerno.

Poi è sceso in campo il presidente, Aurelio De Laurentiis. La scelta del ritiro a Pozzuoli, urgente e senza appello. L’unità anticrisi del Napoli si è riunita, soprattutto dopo le liti in campo tra Lucca e De Bruyne e le dichiarazioni di Politano nel post gara, e ha così determinato. Alle porte la sfida con la Lazio, decisiva prima della sosta. I biancocelesti, primi in classifica, possono spedire Allegri dritto dritto all’inferno.

La fiducia di De Laurentiis è (in)condizionata, i risultati devono iniziare ad arrivare. Altri stop, non saranno concessi. Perché se da un lato c’è la stima per il professionista e l’intesa umana che non manca, dall’altro, per chi fa sport a questi livelli, i risultati non possono prescindere da qualsiasi valutazione. Servirà un cambio di passo, netto. Altrimenti sarà inferno, e la Lazio ci spera.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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