Connect with us

NOTIZIE

Napoli, è emergenza infortuni: uno solo recupera per la Lazio, ecco chi è

Published

1 ora ago

on

Napoli Lazio emergenza infortuni recupero Olivera

Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio nel lunch match in programma domenica 8 novembre alle 12.30, ma lo faranno in piena emergenza infortuni. Per la partita del Maradona, infatti, recupereranno un solo uomo: ecco chi.

Leggi anche: Napoli Lazio, gol fantasma e ammonizione: ecco il retroscena inedito di Calvarese

Napoli in emergenza infortuni con la Lazio: Allegri recupera solo Olivera

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport azzurri in piena emergenza con Allegri che, però, per la sfida potrebbe recuperare Olivera mentre Di Lorenzo dovrebbe tornare direttamente dopo la sosta.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI