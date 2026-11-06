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Napoli, è emergenza infortuni: uno solo recupera per la Lazio, ecco chi è
Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio nel lunch match in programma domenica 8 novembre alle 12.30, ma lo faranno in piena emergenza infortuni. Per la partita del Maradona, infatti, recupereranno un solo uomo: ecco chi.
Leggi anche: Napoli Lazio, gol fantasma e ammonizione: ecco il retroscena inedito di Calvarese
Napoli in emergenza infortuni con la Lazio: Allegri recupera solo Olivera
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport azzurri in piena emergenza con Allegri che, però, per la sfida potrebbe recuperare Olivera mentre Di Lorenzo dovrebbe tornare direttamente dopo la sosta.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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