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Napoli Lazio, pagelle dei quotidiani: Mandas top, bocciati Floriani e Pedraza
Napoli Lazio termina 1-1 in un Maradona freddo e che ha contestato duramente i padroni di casa, soprattutto con i fischi al termine del match; Mandas il migliore mentre Floriani Mussolini e Pedraza i due bocciati, ecco le pagelle dei principali quotidiani in edicola.
Leggi anche: PAGELLE Napoli-Lazio 1-1: bella partita al “Maradona”, Frattesi e super Isaksen garantiscono un punto
Le pagelle dei quotidiani di Napoli Lazio: tutti i voti
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7,5, Floriani Mussolini 5, Lazzari 5,5, Sutalo 6,5, Diogo Leite 5,5, Provstgaard 6, Nuno Tavaress 6,5, Pedraza 5, Frattesi 6,5, Cancellieri 5,5, Belahyane 6,5, Taylor 6, Isaksen 5,5, Pinamonti 5,5, Dele-Bashiru 5,5, Noslin 7. All. Gattuso, 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7, Floriani Mussolini 5, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Provstgaard 6, Nuno Tavaress 6,5, Pedraza 5, Frattesi 6,5, Cancellieri 5, Belahyane 6,5, Taylor 6, Isaksen 5,5, Pinamonti 6, Dele-Bashiru 5, Noslin 6,5. All. Gattuso, 6.
CORRIERE DELLA SERA – Mandas 7, Floriani Mussolini 5, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Provstgaard 7, Nuno Tavaress 6,5, Pedraza 5, Frattesi 7, Cancellieri 5, Belahyane 6,5, Taylor 6,5, Isaksen 6, Pinamonti 6, Dele-Bashiru 5, Noslin 6,5. All. Gattuso, 6.
IL MESSAGGERO – Mandas 8, Floriani Mussolini 4,5, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Provstgaard 7,5, Nuno Tavaress 6,5, Pedraza 5, Frattesi 6,5, Cancellieri 5, Belahyane 7, Taylor 6,5, Isaksen 6,5, Pinamonti 5, Dele-Bashiru 5, Noslin 7,5. All. Gattuso, 7.
LA REPUBBLICA – Mandas 6,5, Floriani Mussolini 6, Lazzari 6, Sutalo 6,5, Diogo Leite 6, Provstgaard 6,5, Nuno Tavaress 6,5, Pedraza 5, Frattesi 7, Cancellieri s.v., Belahyane 6, Taylor 6,5, Isaksen 6, Pinamonti 5, Dele-Bashiru 5,5, Noslin 6,5. All. Gattuso, 6,5.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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