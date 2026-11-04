Napoli Lazio, tifosi biancocelesti senza trasferta: arriva il divieto che fa discutere

Napoli Lazio, big match dell’11a giornata di Serie A in programma domenica 8 novembre alle 12:30, con ogni probabilità (manca solo l’ufficialità) si giocherà in un Maradona senza tifosi biancocelesti: il prefetto, infatti, vieterà la trasferta ai sostenitori laziali. La scelta fa già discutere.

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Divieto di trasferta a Napoli per i tifosi della Lazio: la scelta fa discutere

Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, la trasferta di Napoli verrà vietata ai tifosi della Lazio. Manca ancora la comunicazione ufficiale ma, in via ufficiosa, la determinazione da parte degli organi di sicurezza preposti è già stata presa. Niente settore ospiti, dunque, dopo che nei giorni scorsi la gara era stata rinviata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive alle valutazioni del CASMS e la vendita dei biglietti era stata sospesa in attesa della decisione.

La scelta sta già facendo discutere, e non poco. I tifosi biancocelesti in casa non presenziano all’Olimpico, le trasferte sono l’unico modo per stare fisicamente vicino alla squadra e ora, in questo caso, potrebbe venire meno. Le motivazioni di rischi per l’ordine pubblico non reggono, o reggono poco. Ci furono scontri in autostrada tra napoletani e laziali la scorsa stagione, ma ben lontano dal Maradona e per ragioni divergenti.

In ogni caso, qualora la determinazione venisse confermata, i tifosi della Lazio dovranno trovare un modo alternativo per sostenere la squadra. L’ipotesi al momento più probabile è quella di un saluto di massa al momento della partenza, verosimilmente alla stazione Termini prima di salire sul treno.

Trasferta vietata: il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dal Napoli Calcio, informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di campionato EniLive Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:

• Prezzo Tagliando € 40,00

• Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne.

• Inizio Vendite: 04.11.2026 ore 14.00

• Chiusura Vendite: 07.11.2026 ore 19.00

• SOLO WEB: divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook.

• Incedibilità del titolo.

• Ingresso: Gate 26.

· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

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