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Noslin, con Gattuso un’altra testa: da jolly a titolare, la metamorofosi dell’olandese

Published

3 ore ago

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Noslin Gattuso Lazio mentalità

Tijjani Noslin, con Gattuso sulla panchina della Lazio, è un altro attaccante rispetto a quello visto con Baroni e, ancor di più, con Sarri: nuova mentalità, nuovi stimoli, non più la figura del jolly tappabuchi a partita in corso bensì quella del centravanti affidabile su cui poggiare le sorti di un’intera sfida.

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Il nuovo Noslin con Gattuso in panchina: da jolly a leader dell’attacco

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Tijjani Noslin con Gattuso in panchina sembra essere rinato. Oltre ai già citati Tavares e Belahyane, anche il centravanti olandese sembra aver beneficiato della cura apportata dal tecnico calabrese. Una questione di testa, verrebbe da dire, soprattutto se si ripensa al calciatore visto nella passata stagione. Nell’amichevole contro la Juve Stabia Tijjani è salito in cielo e ha spedito in rete con la fronte il preciso assist di Farcomeni, più o meno la stessa dinamica che lo ha portato in gol a Venezia.

Con la testa, quasi rimettendocela, aveva punito anche il Milan in casa, salvo poi terminare il match 2-2. Oltre al pigliatutto Malen, c’è un altro olandese in vetta al campionato e il suo nome è Tijjani Noslin. All’ottantesima presenza in Serie A, prima di approdare in biancoceleste era all’Hellas Verona, è finito sul tabellino dei marcatori per due volte di fila, cosa che gli era capitata prima soltanto tra 2 e 10 dicembre 2023 con la maglia del Fortuna Sittard.

Il ruolo di jolly, in passato, anche in quello recente con Sarri, gli ha tarpato le ali. Mai titolare, sempre a partita in corso, perennemente in affanno a dover rincorrere una partenza dal primo minuto. Mentalmente stancante, depotenziante. Con Gattuso tutto ciò è cambiato. Non più un tappabuchi, un’alternativa, bensì un profilo su cui puntare e costruire anche l’impalcatura del nuovo reparto offensivo. Il tecnico biancoceleste sta studiando anche una sua possibile convivenza con Pinamonti ma, almeno al momento, l’ex Sassuolo sembra indietro nelle gerarchie.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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