Con la doppietta al Lecce l’olandese della Lazio, Tijjani Noslin tocca quota 6 gol in campionato e 4 assist, trascinando la squadra di Gattuso e riaccendendo il dibattito sulla nazionale.

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Noslin il jolly di Gattuso che ha trovato continuità

Dietro il sorriso di Tijjani Noslin c’è ora la freddezza di chi non perdona sotto porta: la doppietta contro il Lecce lo ha portato a 6 gol stagionali, un salto enorme rispetto all’unica rete segnata alla stessa giornata un anno fa. Utilizzato come jolly offensivo al centro, sull’esterno o ovunque serva ha ripagato la fiducia di Gennaro Gattuso con 6 gol e 4 assist complessivi, entrando nel tabellino per quattro gare di fila (4 reti e 2 assist). Come riporta Il Messaggero un filotto che nella Lazio non si vedeva nello stesso campionato dai tempi di Ciro Immobile tra maggio e giugno 2023, mentre resta aperta la questione nazionale tra l’attesa di una chiamata dell’Olanda con Malen e la possibile apertura verso il Suriname.

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