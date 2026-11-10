Noslin, nessuno come lui in Serie A: ecco i dati che lo incoronano

Tijjani Noslin è il nuovo re della Serie A e la Lazio se lo gode; da svalutato a rivalutato da Gattuso, con quattro gol e quattro assist in campionato nessuno è come lui. Ecco i dati che incoronano l’olandese.

Leggi anche: Scudetto, la Capitale c’è: a tavola con l’Inter anche Lazio e Roma, il 13 un derby da sogno

Noslin leader in Serie A e la Lazio se lo gode: ecco i dati

Ala, punta centrale, trequartista. Tijjani Noslin, con Gattuso sulla panchina biancoceleste, si è trasformato in un sorprendente tuttofare. L’olandese è rinato, dalla svalutazione di inizio stagione è passato a una rivalutazione complessiva di quelli che sono i suoi valori come calciatore. A Napoli è arrivato a quattro assist, ben quattro come i gol segnati fino a questo momento in Serie A. Il primo a raggiungere la doppia soglia quest’anno, come anche il quarto assist gli è valso il record personale.

La rinascita di Noslin sembra rispondere a canoni estetici cinematografici, degni di una sceneggiatura da film d’autore. Lanciato da Baroni al Verona, poi voluto dallo stesso alla Lazio ma schierato a singhiozzo. Con Sarri, poi, l’olandese aveva perso ancora più fiducia, giocando poco e segnando anche meno. Con Gattuso, invece, la musica è cambiata del tutto. Ne ha riconosciuto subito le qualità, ci ha puntato e lo ha inquadrato tatticamente. Picchi di velocità esplosivi, grande qualità nella conduzione del pallone, più feeling con la porta e anche assistman.

L’olandese si è affidato a Gattuso e a Dio, in cui crede ciecamente. “Credo in Dio, profondamente. Tutto quello che ottengo è grazie a lui, per questo lo ringrazierò sempre quando faccio un gol, un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a rimanere umile e ad andare avanti, lottando ogni giorno per il mio posto in squadra», una delle ultime interviste che fanno da diario personale”.

Il futuro di Noslin

Il nuovo Noslin il posto ce l’ha assicurato, da centravanti o da ala. È un bel ritratto, è l’immagine della Lazio che supera se stessa, del suo gioco feroce che gioca brutti scherzi a tutti. Noslin è uno dei tesori valorizzati. I 16 milioni spesi nel 2024 erano rimasti indigesti, un patrimonio in sospeso.

La rivalutazione è un risarcimento a distanza di due anni. Lotito gongola, aveva un parco giocatori dismesso e svalorizzato. Ormai è l’asset principale della Lazio, sempre più dedita al player trading, le plusvalenze da compravendita. A gennaio, si spera, niente alienazioni

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP