Noslin multitasking: sulle due fasce e da attaccante, sfida aperta a Pinamonti

Tijjani Noslin è tra i calciatori maggiormente rigenerati da mister Gattuso e reso polifunzionale dal tecnico biancoceleste; abile sulle due fasce ma anche come centravanti, la sfida a Pinamonti per un posto da titolare è aperta e può durare tutta la stagione.

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Noslin per più ruoli: sulle due fasce o attaccante, sfida a Pinamonti

Due gol di fila, contro Milan e Venezia, cosa che non gli era mai capitata alla Lazio. Prestazioni convincenti, sorriso ritrovato, lui stesso ha dichiarato di essere rinato con Gattuso. Una versione multitasking quella dell’olandese, abile a fare più ruoli e a spaziare in più zone del campo. Con gli stop di Cancellieri e Gudmundsson, ora l’ex Verona si candida per un ballottaggio anche sulla fasce, non solo con Pinamonti per la punta centrale.

Ha dimostrato di saper fare la punta, di muoversi lateralmente, di spaziare bene sulla trequarti e di agire con mobilità in varie zone del campo. Un calciatore duttile, in grado di adattarsi, flessibile nelle richieste che gli vengono fatte. Un jolly, quindi, che può trovare perennemente spazio senza essere costretto in zone del campo delimitate e fisse. Gattuso fino a questo momento lo ha valutato più pronto di Pinamonti e per questo ha giocato l’olandese, ripagando ampiamente la fiducia.

Prospettive e fiducia: Noslin e Pinamonti, un dualismo che durerà

Pinamonti proverà a guadagnare minuti e le tre settimane di sosta saranno fondamentali per lui in tal senso. Noslin tenterà di ripetersi e di mettere ancora di più in difficoltà Gattuso nelle scelte settimanali. La fiducia, al momento, è tutta (o quasi) dalla parte dell’olandese. Il mister non ha voluto altri interpreti in attacco, ha scartato l’ipotesi Icardi con l’intenzione di mantenere saldi gli equilibri all’interno dello spogliatoio.

Un segnale importante, soprattutto per lo stesso Noslin. Un’attestazione di fiducia, di considerazione e di credito nei suoi confronti. Lui l’ha ripagata, la sta ripagando e la vuole continuare a ripagare.

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