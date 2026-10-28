Noslin fondamentale per la Lazio: doppietta, migliore in campo e fiducia ritrovata

Tijjani Noslin è stato protagonista nel successo contro il Sassuolo. L’attaccante olandese ha trovato la via della rete in due occasioni, dimostrando precisione e potenza nelle conclusioni. Una prova che gli è valsa anche il riconoscimento di migliore in campo.

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Oltre ai gol: le trame di gioco create da Noslin, sempre più decisivo pe la Lazio

Il contributo del tigre (soprannome ricevuto dai tifosi) va riconosciuto anche oltre ai gol, per il modo di giocare in sintonia con il resto della squadra . Durante la partita, Noslin si è mosso con continuità, cercando il dialogo con i centrocampisti e offrendo soluzioni ai compagni. La sua disponibilità nel venire incontro, difendere il pallone e attaccare gli spazi ha permesso ai suoi compagni di aprire il campo a molte trame offensive.

La fiducia di Gattuso e le dichiarazioni di Noslin

Un ruolo importante nella sua crescita lo sta avendo la fiducia di Gattuso, che continua a schierarlo come riferimento centrale del reparto avanzato. La continuità ricevuta sembra favorire una maggiore sicurezza nei movimenti e nelle scelte, con Noslin sempre più coinvolto nei meccanismi della squadra.

Anche le sue dichiarazioni dopo la gara hanno evidenziato la volontà di sfruttare l’occasione concessagli dall’allenatore. “Ho sempre creduto nelle mie qualità, ho lavorato tanto e devo ringraziare il mister per aver puntato su di me“.

Capocannoniere della Lazio

La sostituzione al 70′, con Pinamonti al suo posto, è arrivata anche nell’ottica di gestire le energie in vista del prossimo impegno contro il Cagliari. Noslin si presenterà alla sfida da miglior marcatore della Lazio in campionato, con quattro gol all’attivo.

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