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Talismano Noslin: quando segna la Lazio non perde mai

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3 ore ago

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Noslin talismano Lazio

Rivitalizzato dalla cura Gattuso, Tijjani Noslin ha messo a segno il secondo gol in due partite consecutive da titolare, facendo registrare un’interessante statistica che lo eleva a talismano della Lazio: quando iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori, i biancocelesti escono dal terreno di gioco quasi sempre con i tre punti.

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Lazio, Noslin è un talismano: il dato sui gol

Come riporta il Corriere dello Sport, se Noslin segna la Lazio vince. O quantomeno non perde. In 9 delle 11 volte in cui l’olandese ha gonfiato la rete avversaria, infatti, i biancocelesti hanno potuto esultare per aver fatto bottino pieno. Uniche eccezioni i pareggi con il Parma della scorsa stagione e con il Milan di una settimana fa. Una statistica che fa di Noslin il talismano dell’aquila.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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