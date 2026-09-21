Talismano Noslin: quando segna la Lazio non perde mai

Rivitalizzato dalla cura Gattuso, Tijjani Noslin ha messo a segno il secondo gol in due partite consecutive da titolare, facendo registrare un’interessante statistica che lo eleva a talismano della Lazio: quando iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori, i biancocelesti escono dal terreno di gioco quasi sempre con i tre punti.

LEGGI ANCHE: Roma Caput Mundi: 54 anni dopo la Capitale torna in testa alla Serie A

Lazio, Noslin è un talismano: il dato sui gol

Come riporta il Corriere dello Sport, se Noslin segna la Lazio vince. O quantomeno non perde. In 9 delle 11 volte in cui l’olandese ha gonfiato la rete avversaria, infatti, i biancocelesti hanno potuto esultare per aver fatto bottino pieno. Uniche eccezioni i pareggi con il Parma della scorsa stagione e con il Milan di una settimana fa. Una statistica che fa di Noslin il talismano dell’aquila.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP