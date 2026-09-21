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Talismano Noslin: quando segna la Lazio non perde mai
Rivitalizzato dalla cura Gattuso, Tijjani Noslin ha messo a segno il secondo gol in due partite consecutive da titolare, facendo registrare un’interessante statistica che lo eleva a talismano della Lazio: quando iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori, i biancocelesti escono dal terreno di gioco quasi sempre con i tre punti.
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Lazio, Noslin è un talismano: il dato sui gol
Come riporta il Corriere dello Sport, se Noslin segna la Lazio vince. O quantomeno non perde. In 9 delle 11 volte in cui l’olandese ha gonfiato la rete avversaria, infatti, i biancocelesti hanno potuto esultare per aver fatto bottino pieno. Uniche eccezioni i pareggi con il Parma della scorsa stagione e con il Milan di una settimana fa. Una statistica che fa di Noslin il talismano dell’aquila.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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