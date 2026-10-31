Olanda biancoceleste: Taylor e Noslin da record

La Lazio riscopre la sua storica anima olandese grazie a Kenneth Taylor e Tijjani Noslin: i due giocatori hanno firmato un primato storico a Reggio Emilia: per la prima volta il club biancoceleste ha realizzato tre gol olandesi in un singolo match di Serie A.

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Noslin e Taylor, l’Olanda sorride alla Lazio

Dalle stagioni anni ’90 di Aron Winter, passando ai primi anni duemila con lo strapotere fisico di Jaap Stam, fino alla leadership difensiva di Stefan de Vrij, la lingua dei Paesi Bassi è da sempre sinonimo di qualità nella storia del club biancoceleste. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ora sono Kenneth Taylor e Tijjani Noslin a portare la qualità in campo, arrivando a segnare tre gol nell’ultima gara esterna contro il Sassuolo. L’unica volta che ci furono tre gol olandesi per la Lazio fu dopo la tripletta di Noslin contro il Napoli in Coppa Italia.



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