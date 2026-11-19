Tijjani Noslin è diventato un punto fermo nella Lazio di Gattuso, e ci è riuscito cambiando spesso destino, fallendo prima e riuscendo poi: oggi Noslin il versatile è uno dei giocatori più decisivi della Serie A, non solo della squadra con cui gioca.

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Noslin, versatile e decisivo, è un giocatore chiave per la Lazio

Come ricorda il Corriere dello Sport, l’olandese è secondo solo a Rabiot per gol e assist. Quattro reti e quattro passaggi al bacio stanno segnando, finora, la splendida stagione dell’attaccante. Soltanto nel 2023-24 Noslin è stato coinvolto in più gol, in una stagione di A, ben 9: 5 gol e quattro assist, con l’Hellas Verona, ma parliamo di 17 gare. I quattro gol con la Lazio, invece, li ha segnati in 10 partite di campionato. Di fatto, in meno di tre mesi ha segnato le stesse reti totalizzate in 29 presenze nell’intera stagione della scorsa Serie A.

Solo una volta ha segnato di più, cinque reti, nel 2023-24. Nelle ultime tre partite ha partecipato ad almeno un gol: doppietta contro il Sassuolo; assist con il Cagliari e assist a Napoli. L’ultimo giocatore della Lazio ad aver partecipato ad almeno una rete per quattro gare di fila in un campionato intero fu Ciro Immobile, tra maggio e giugno del 2023. Il valore aggiunto dell’olandese è che non ha un ruolo fisso, ma può dare una mano sugli esterni così come al centro del reparto offensivo.

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