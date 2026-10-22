Ciclone Tavares: con Gattuso terzino, finto trequartista e ora anche ala

Alla Lazio un ciclone che non fa danni ma che, anzi, fornisce soluzioni sempre nuove ed efficaci a Rino Gattuso; parliamo di Nuno Tavares, del tutto rinato con il tecnico calabrese in panchina, in grado di vestire all’interno della gara i ruoli da terzino, finto trequartista e ora anche ala. In nessuno di questi tre, per giunta, ha mai sfigurato.

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Tavares multiruolo: da terzino ad ala fino a finto trequartista, il ciclone della Lazio

Il portoghese è tornato a volare e a macinare campo, proprio come faceva con Baroni nei primi 4/5 mesi della sua avventura biancoceleste. Con Sarri aveva trovato le catene, costretto a una fase difensiva esasperata ed esasperante, inibito nella sua naturale propensione alla spinta e all’offesa. Rino lo ha liberato, ma senza farlo diventare anarchico. L’ex Arsenal gioca più ruoli all’interno della gara: ora terzino, ora finto trequartista e ora anche ala, ma senza mai essere disordinato.

L’ultima versione si è vista allo Stadium, quando è uscito Zaccagni all’86’. Il portoghese si è tramutato in ala sinistra, di spinta, con Pedraza che era scalato a terzino. Una mossa intelligente e arguta, una prova forse per le prossime uscite. Il Nuno di oggi è nuovamente un calciatore dal valore inestimabile, in grado di spostare gli equilibri e con le sue giocate determinare le partite.

I record di Nuno Tavares

L’assist di Torino è il terzo in sette partite, che viene dopo la prodezza siglata contro il Monza con la rete di apertura. Il portoghese lo ha segnato sfondando centralmente, come fosse un puro trequartista. Multiruolo, multitasking, con strapotere fisico che in Italia pochi hanno. Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, Gattuso prega che Nuno fisicamente si preservi e non abbia infortuni, è troppo prezioso per il suo gioco. Il mister gli sta costantemente addosso, lo stimola, lo pungola, lo mette di fronte al suo talento troppe volte non trasferito in campo.

Con la Juventus ha avuto picchi di velocità massima di 34,3 km/h. Poi i numeri da record: tra i difensori, con 3 gol e 1 assist, è primo insieme a Carlos Augusto per partecipazione alle reti. Nel ruolo è primo per dribbling riusciti (9). E’ secondo dietro Dimarco per tiri totali (12 e 11). Nuno è entrato nella classifica dei possessi rubati (31 dietro Oyono, Hermoso, Troilo e Calvani). Un segno di crescita tattica. Un Tavares da all-in. Un ciclone umano

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