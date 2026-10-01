Tavares, che film! Il rilancio, la rinascita e…i video dei suoi sprint con la Lazio sui social

Nuno Tavares è definitivamente rinato e la sua rinascita ha avuto molto a che vedere con l’impatto che su di lui ha avuto Gattuso; come se non bastasse, poi, il portoghese è finito protagonista di una sorta di film, con i video dei suoi sprint con la Lazio che spopolano sui social.

Leggi anche: Un fantasista 2008 nel mirino della Lazio: chi è Busiello, il talento che incanta Formello

La rinascita da film di Nuno Tavares e i video dei suoi sprint con la Lazio sui social

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, la Lazio ha voluto omaggiare Nuno Tavares sui social con un video di tutti i suoi sprint fatti in maglia biancoceleste. “Provate a prenderlo, se ci riuscite“, ha così scritto il club sui social per presentare il video dedicato al terzino portoghese. Un filmato-collage di questo avvio di stagione, sorprendente anche per lui; accelerazioni, strappi, cambi di direzione, dribbling, avversari saltati, assist, contrasti vinti. Tutto il bagaglio dell’ex Arsenal, condensato in un video.

Bisogna goderselo il portoghese, perché se e quando sta così, l’ex Arsenal è uno dei terzini più forti in circolazione, sicuramente lo è in fase di spinta. Gattuso lo osserva in attesa di riaverlo a Formello e, si spera, sano. La musica è cambiata, il tecnico biancoceleste riflette su come tenerlo in ritmo per il maggior tempo possibile. Il lusitano ha ritrovato brillantezza, smalto, velocità, strapotere fisico, fiducia nei propri mezzi e, soprattutto, cosa più importante, costanza di rendimento.

Un’estate passata in bilico, tra foto della Lazio cancellate sui social, voci di mercato che lo volevano prima al Porto, poi al Fenerbahce e infine anche oggetto di un tentativo di inserimento della Juventus. Il suo contratto ora è blindato, la scadenza è fissata nel 2029: altri tre anni, ora intanto Rino se lo gode.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP