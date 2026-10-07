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Lo stadio Olimpico è il più vuoto d’Europa!
La protesta dei tifosi biancocelesti sta colpendo nel segno, lasciando lo stadio Olimpico permanentemente vuoto: quando gioca la Lazio l’impianto capitolino, infatti, si distingue per essere quello con il minor tasso di riempimento non solo della Serie A o d’Italia, ma di tutta Europa.
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Il tasso di riempimento dell’Olimpico quando gioca la Lazio
Come riporta il Messaggero, l’Olimpico biancoceleste ha un tasso di riempimento pari all’11%, il dato più basso d’Europa, e con distacco. Per rendere evidente la portata dello svuotamento dell’impianto, basti pensare che la seconda squadra di Serie A che porta meno tifosi allo stadio è il Monza, che riempie il Brianteo al 56%. In Italia, considerando i campionati di A, B e C, la Lazio, ultima nella speciale classifica, è seguita dall’Empoli, che vanta il 28% di tasso di riempimento.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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