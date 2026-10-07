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Lo stadio Olimpico è il più vuoto d’Europa!

Published

3 ore ago

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Olimpico Lazio tasso riempimento

La protesta dei tifosi biancocelesti sta colpendo nel segno, lasciando lo stadio Olimpico permanentemente vuoto: quando gioca la Lazio l’impianto capitolino, infatti, si distingue per essere quello con il minor tasso di riempimento non solo della Serie A o d’Italia, ma di tutta Europa.

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Il tasso di riempimento dell’Olimpico quando gioca la Lazio

Come riporta il Messaggero, l’Olimpico biancoceleste ha un tasso di riempimento pari all’11%, il dato più basso d’Europa, e con distacco. Per rendere evidente la portata dello svuotamento dell’impianto, basti pensare che la seconda squadra di Serie A che porta meno tifosi allo stadio è il Monza, che riempie il Brianteo al 56%. In Italia, considerando i campionati di A, B e C, la Lazio, ultima nella speciale classifica, è seguita dall’Empoli, che vanta il 28% di tasso di riempimento.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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