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Osvaldo ricoverato in Argentina: le sue condizioni sono gravi

Published

3 ore ago

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Daniel Osvaldo

L’ex calciatore di Roma e Juventus Daniel Osvaldo è stato operato in Argentina, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.


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Le condizioni di Daniel Osvaldo, operato in Argentina per un versamento pleurico.

Secondo quanto scrive Olé: “L’ex calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Lavallol per un versamento pleurico destro e rimane in terapia intensiva. L’ex attaccante di Huracán e Boca Juniors è stato ricoverato in ospedale giovedì sera. Sua sorella lo ha trovato a casa dopo che non si sentiva bene da diversi giorni e lo ha accompagnato al centro medico con l’aiuto di un amico. Secondo le prime informazioni, presentava una grande quantità di pus e liquido nei polmoni”.

Tyc ha aggiunto: “L’ospedale non ha rilasciato un referto medico, ma i dettagli sulle sue condizioni sono stati riportati da diversi media. Secondo quanto riportato da Ángel De Brito su LAM – il primo a diffondere la notizia – l’ex giocatore di Huracán e Banfield si è sottoposto a una “resezione del tessuto polmonare” con l’asportazione di “due centimetri da ciascun polmone” .

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