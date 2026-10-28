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Sassuolo Lazio, i quotidiani si dividono su Zufferli: ecco le pagelle
L’arbitro Zufferli, della sezione di Udine, sotto gli occhi attenti del designatore Orsato, ha diretto una partita facile e subito indirizzata dopo l’espulsione di Thorstvedt, ma che non ha difettato in episodi da rivedere e consulti al Var: ecco le pagelle dei quotidiani per la direzione in Sassuolo Lazio.
Leggi anche: Sassuolo Lazio 2-6, benvenuti a Rinolandia: ecco le pagelle dei quotidiani
Le pagelle dei quotidiani all’arbitro Zufferli in Sassuolo Lazio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
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|9
|9
|Cagliari
|13
|9
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|Napoli
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|8
|11
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|8
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|8
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|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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