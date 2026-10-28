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Il ricordo di Paparelli a 47 anni dalla sua morte

Published

4 ore ago

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Paparelli Tifoso Lazio

Il 28 ottobre rappresenta una giornata dal valore profondo per il mondo biancoceleste. Una data segnata dalla morte di Vincenzo Paparelli, una tragedia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Lazio e nella memoria dei suoi sostenitori.

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Il ricordo di Paparelli: le circostanze della morte il 28 Ottobre 1979

Era il 1979 quando Vincenzo Paparelli, padre di famiglia e tifoso laziale, perse la vita allo Stadio Olimpico, colpito da un razzo lanciato dalla Curva Sud a circa un’ora dall’inizio del derby contro la Roma. Degli ordigni sparati in quella circostanza, due terminarono la loro corsa sulla pista d’atletica che circondava il terreno di gioco, mentre il terzo raggiunse mortalmente Vincenzo.

A 47 anni da quel tragico episodio, il suo ricordo continua a occupare un posto speciale nel cuore dei laziali. Ogni anno, il 28 ottobre diventa un momento per rendergli omaggio e mantenerne viva la memoria: quella di un uomo la cui storia è diventata, nel tempo, un simbolo profondo dell’identità biancoceleste.

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