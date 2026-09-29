Da comparsa a leader: si chiude l’ultimo capitolo di Patric alla Lazio

Con l’ufficialità del trasferimento all’Al-Ittifaq, che permetterà ai biancocelesti di risparmiare l’ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, si chiude dopo 11 anni, 4140 giorni e 244 partite la storia di Patric alla Lazio.

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Si chiude l’ultimo capitolo della storia di Patric alla Lazio

Se ne va Patric, una colonna della Lazio in grado, nel corso di undici lunghi anni, di trasformare i fischi in applausi, arrivando addirittura a vestire la fascia da capitano. Arrivato a parametro zero nel 2015 dal Barcellona, dove aveva esordito in Champions League sostituendo Puyol, in biancoceleste è riuscito a coronare il sogno di vestire una sola maglia, divenendo il più fedele della Serie A. L’inizio con la Lazio, nel pacchetto con Bisevac, Hoedt, e Braahfied, è stato shock, ricorda il Messaggero: sconfitta 4-0 col Chievo e naufragio nel derby. Con Pioli è poco più che una meteora; con Inzaghi si rivela un jolly utilissimo, insuperabile nel doppio confronto col Dortmund, alzando due Supercoppe e una Coppa Italia; Sarri l’ha elevato a idolo del popolo laziale, dopo averlo trasformato in difensore centrale. L’ultima pagina, poi, l’ha scritta nell’inedito ruolo di regista. Lo spagnolo saluta con il cuore colmo d’amore per la sua gente, che l’ha visto crescere e diventare uomo.

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