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Pedraza continua a non convincere: Gattuso non lo vede, dietro nelle gerarchie

Published

4 ore ago

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Pedraza Lazio gerarchie Gattuso

Con un Nuno Tavares in grande spolvero, Alfonso Pedraza resta ancora dietro nelle gerarchie di mister Gattuso. Lo spagnolo non convince, almeno al momento, e per ora continuerà a partire dalla panchina.

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Pedraza non convince Gattuso, ancora dietro nelle gerarchie

Come riportato da Il Messaggero, Alfonso Pedraza continua a rimanere dietro nelle gerarchie di Gattuso. Nuno Tavares è in grande spolvero, quella corsia è ora occupata da lui, ma anche la forte crescita di Floriani Mussolini e il recupero di Marusic possono mettere ancora più in ombra l’ex Villareal. In campo scende chi merita, il tecnico biancoceleste lo ha dichiarato più volte, e per adesso il terzino iberico sembra non meritarlo.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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