NOTIZIE
Pedraza continua a non convincere: Gattuso non lo vede, dietro nelle gerarchie
Con un Nuno Tavares in grande spolvero, Alfonso Pedraza resta ancora dietro nelle gerarchie di mister Gattuso. Lo spagnolo non convince, almeno al momento, e per ora continuerà a partire dalla panchina.
Leggi anche: Lazio, ti restano gli svincolati: diversi profili vagliati, uno è sfumato
Pedraza non convince Gattuso, ancora dietro nelle gerarchie
Come riportato da Il Messaggero, Alfonso Pedraza continua a rimanere dietro nelle gerarchie di Gattuso. Nuno Tavares è in grande spolvero, quella corsia è ora occupata da lui, ma anche la forte crescita di Floriani Mussolini e il recupero di Marusic possono mettere ancora più in ombra l’ex Villareal. In campo scende chi merita, il tecnico biancoceleste lo ha dichiarato più volte, e per adesso il terzino iberico sembra non meritarlo.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi si ferma ancora ma non vuole abbandonare i compagni
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lotito in Campidoglio per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, prossima settimana decisiva: si punta il Monza ma con prudenza
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, ancora edema al polpaccio: si teme un posticipo per il suo rientro