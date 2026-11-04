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La rinascita di Pedraza: ecco come si è ripreso la Lazio

Published

3 ore ago

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Pedraza Rinascita Lazio

La rinascita di Alfonso Pedraza alla Lazio ha conquistato le prime pagine dei giornali ed è stata raccontata in un’articolo del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Dopo un avvio complicato, segnato dal sorpasso di Tavares nelle gerarchie e il confronto con Gattuso, sembrava essere fin da subito ai margini del progetto. Lo spagnolo, invece, ha saputo aspettare il proprio momento, trovando due assist decisivi contro Monza e Cagliari, diventando una pedina fondamentale per le rotazioni della squadra biancoceleste.

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Pedraza e il sorpasso di Nuno Tavares: le difficoltà rinascita dello spagnolo

Alfonso Pedraza, arrivato a Formello quest’estate, aveva iniziato la preparazione in vantaggio su Nuno Tavares per il posto da titolare, dato che il portoghese aveva trovato poco spazio nelle amichevoli e lo spagnolo sembrava destinato a partire da titolare. Le prime uscite stagionali, però, hanno cambiato rapidamente lo scenario. Dopo le gare contro Mantova e Bologna, la trasferta con il Genoa ha segnato un altro passaggio delicato: l’ingresso in campo dello spagnolo nell’ultima mezz’ora e il confronto acceso con Gattuso, proseguito anche dopo il fischio finale. Da quel momento Tavares ha consolidato la propria posizione, convincendo il tecnico con prestazioni e continuità. Pedraza si è così ritrovato a inseguire, costretto a ridimensionare le ambizioni iniziali.

La risposta di Pedraza

Lo spagnolo, tuttavia, non è uscito dai piani dell’allenatore. Gattuso ha continuato a concedergli spazio a gara in corso e Pedraza ha risposto sul campo. Due assist, entrambi per Pinamonti, hanno cambiato il peso della sua stagione. Il primo contro il Monza, quando un suo pallone ha permesso al centravanti di trovare il primo gol con la maglia della Lazio. Il secondo contro il Cagliari, con un’intesa che si è rivelata decisiva per conquistare tre punti pesantissimi. Due giocate che testimoniano la capacità dello spagnolo di incidere anche senza partire dall’inizio.

Pedraza una risorsa per Gattuso

Gattuso può essere soddisfatto per aver ritrovato un giocatore che sembrava inizialmente finito ai margini, potendo così contare su un’alternativa importante a gara in corso. Pedraza offre caratteristiche diverse rispetto a Tavares e consente al tecnico di alternare le soluzioni sulla fascia sinistra senza perdere qualità nella fase offensiva. La gerarchia, almeno per il momento, resta definita, ma la stagione sta dimostrando quanto sia fondamentale avere alternative affidabili. Lo spagnolo ha trasformato un avvio complicato in un’opportunità, passando da possibile titolare a risorsa a gara in corso.

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