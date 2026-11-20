Complice l’infortunio di Nuno Tavares, l’esterno spagnolo, Alfonso Pedraza si prepara a riprendersi la fascia sinistra a partire dalla sfida contro il Lecce, puntando a cancellare le prime opache apparizioni da titolare.

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Le occasioni contro Lecce, Torino e Atalanta per Pedraza

Alfonso Pedraza cerca la sua personale rivincita in biancoceleste. Dopo le uniche due gare disputate dal primo minuto rivelatesi entrambe molto complicate, prima contro il Mantova in Coppa Italia e poi a Bologna all’esordio in campionato l’esterno spagnolo si trova davanti a un trittico di partite fondamentale per far cambiare idea a Gennaro Gattuso, che finora non gli ha mai concesso piena fiducia. Come sottolinea Il Messaggero, le prossime sfide contro Lecce, Torino e Atalanta rappresentano l’occasione ideale non tanto per ribaltare definitivamente le gerarchie, quanto per conquistare la stima del tecnico e guadagnarsi un minutaggio più costante anche a gara in corso. Nonostante lo spazio ridotto, appena 251 minuti accumulati finora in Serie A, i numeri raccontano comunque di un giocatore capace di incidere: nel suo bottino personale figurano infatti due assist decisivi, serviti contro Monza e Genoa ed entrambi trasformati in gol da Andrea Pinamonti.

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