Connect with us

NOTIZIE

Pedro saluta il calcio, ma non cita la Roma: laziale vero, romanisti infuriati

Published

2 ore ago

on

Pedro addio calcio Roma assente

Pedro, con un commovente video sui social, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ma, elencando tutte le squadre della sua leggendaria carriera, l’unica che non ha citato è stata la Roma: ancora una volta si è dimostrato laziale vero, facendo però infuriare i tifosi giallorossi.

Leggi anche: Doekhi si riprende il centro della difesa: con il Monza spazio all’ex Union Berlino

Pedro saluta il calcio ma non cita la Roma: giallorossi infuriati

Un lungo addio al calcio, quello di Pedro. La storia di un campione leggendario che ha combaciato con quella recente della Lazio nei suoi ultimi, ma intensi, anni di carriera. Un saluto sobrio, avvenuto sui social, con un video semplice ed esemplificativo di quella che è stata la sua lunga avventura da calciatore. Il problema, però, sentendo i tifosi della Roma, è che l’ormai ex calciatore spagnolo, ripercorrendo tutte le sue avventure in carriera, l’unica squadra che non ha citato è proprio quella giallorossa.

Un messaggio chiaro, netto, inequivocabile: Pedro ha incamerato a pieno il senso profondo della lazialità, l’orgoglio che ti pervade indossando questi colori, il senso di fierezza che ti avvolge nel momento in cui li ricordi. Non c’è spazio per altro: sarai laziale per sempre.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI