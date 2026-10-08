Pedro saluta il calcio, ma non cita la Roma: laziale vero, romanisti infuriati

Pedro, con un commovente video sui social, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ma, elencando tutte le squadre della sua leggendaria carriera, l’unica che non ha citato è stata la Roma: ancora una volta si è dimostrato laziale vero, facendo però infuriare i tifosi giallorossi.

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Pedro saluta il calcio ma non cita la Roma: giallorossi infuriati

Un lungo addio al calcio, quello di Pedro. La storia di un campione leggendario che ha combaciato con quella recente della Lazio nei suoi ultimi, ma intensi, anni di carriera. Un saluto sobrio, avvenuto sui social, con un video semplice ed esemplificativo di quella che è stata la sua lunga avventura da calciatore. Il problema, però, sentendo i tifosi della Roma, è che l’ormai ex calciatore spagnolo, ripercorrendo tutte le sue avventure in carriera, l’unica squadra che non ha citato è proprio quella giallorossa.

Un messaggio chiaro, netto, inequivocabile: Pedro ha incamerato a pieno il senso profondo della lazialità, l’orgoglio che ti pervade indossando questi colori, il senso di fierezza che ti avvolge nel momento in cui li ricordi. Non c’è spazio per altro: sarai laziale per sempre.

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