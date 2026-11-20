Dopo un avvio condizionato dal ritardo di preparazione e dagli infortuni, Andrea Pinamonti cerca la svolta davanti ai propri tifosi, in Lazio Lecce per prendersi l’attacco biancoceleste anche da titolare.

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Pinamonti cerca la rete da titolare

Arrivato negli ultimi giorni di mercato dopo un’estate trascorsa ai margini e priva di una preparazione completa, Pinamonti ha pagato a caro prezzo la mancanza di brillantezza, rallentato ulteriormente da qualche stop fisico. Una condizione precaria che ha spalancato le porte all’esplosione di Noslin, relegando l’ex Sassuolo a spezzoni di gara comunque ben sfruttati, come testimoniano le reti messe a segno contro Monza e Cagliari. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo essere partito dall’inizio nelle trasferte di Udine e Napoli, contro il Lecce arriverà finalmente la prima occasione da titolare all’Olimpico.

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