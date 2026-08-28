Pinamonti e Dia, in due per un posto: Gattuso può scegliere

Gennaro Gattuso finalmente ha la possibilità di scegliere chi schierare in attacco: escludendo Ratkov, considerato non idoneo al tipo di calcio proposto da Ringhio, Pinamonti e Dia si contenderanno il posto al centro del reparto offensivo della Lazio, dando vita a un costante ballottaggio.

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Ballottaggio Pinamonti – Dia: chi guiderà l’attacco?

Pinamonti o Dia? Questo il dubbio che accompagnerà Gattuso nella stagione. Da un lato un giocatore bravo ad attaccare gli spazi e che vede la porta; dall’altro, un calciatore più mobile e abile nel raccordo, ma meno incisivo negli ultimi metri. Mentre il senegalese è abituato a dover condividere la titolarità con altri protagonisti, per l’italiano sarà una novità: a Sassuolo, infatti, era considerato un titolare inamovibile, sottolinea iIl Messaggero.. Una condizione nuova con cui dovrà imparare a convivere e che potrebbe spronarlo a convincere il tecnico ad affidargli le redini dell’attacco.

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