NOTIZIE
Pinamonti e Dia, in due per un posto: Gattuso può scegliere
Gennaro Gattuso finalmente ha la possibilità di scegliere chi schierare in attacco: escludendo Ratkov, considerato non idoneo al tipo di calcio proposto da Ringhio, Pinamonti e Dia si contenderanno il posto al centro del reparto offensivo della Lazio, dando vita a un costante ballottaggio.
LEGGI ANCHE: Contro il Genoa per fare due su due: da quanto non accadeva
Ballottaggio Pinamonti – Dia: chi guiderà l’attacco?
Pinamonti o Dia? Questo il dubbio che accompagnerà Gattuso nella stagione. Da un lato un giocatore bravo ad attaccare gli spazi e che vede la porta; dall’altro, un calciatore più mobile e abile nel raccordo, ma meno incisivo negli ultimi metri. Mentre il senegalese è abituato a dover condividere la titolarità con altri protagonisti, per l’italiano sarà una novità: a Sassuolo, infatti, era considerato un titolare inamovibile, sottolinea iIl Messaggero.. Una condizione nuova con cui dovrà imparare a convivere e che potrebbe spronarlo a convincere il tecnico ad affidargli le redini dell’attacco.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Torna di moda il nome di Diogo Leite in caso di addio di Romagnoli