Pinamonti, secondo gol casalingo: non succedeva in Serie A da due anni

Con la rete che consegna la vittoria alla Lazio contro il Cagliari Andrea Pinamonti ritrova la continuità realizzativa davanti al proprio pubblico e scaccia un digiuno lungo più di due anni.

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Pinamonti segna due gol consecutivi in casa, l’ultima volta nel 2024

Come evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti non riusciva a trovare la via della rete in due partite consecutive giocate in casa in Serie A dal lontano febbraio 2024. In quell’occasione, Pinamonti vestiva ancora la maglia del Sassuolo e la striscia positiva tra le mura amiche del Mapei Stadium si era concretizzata contro il Monza e proprio contro il Cagliari, la stessa vittima colpita nell’ultimo turno di campionato.

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