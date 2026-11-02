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Pinamonti, secondo gol casalingo: non succedeva in Serie A da due anni
Con la rete che consegna la vittoria alla Lazio contro il Cagliari Andrea Pinamonti ritrova la continuità realizzativa davanti al proprio pubblico e scaccia un digiuno lungo più di due anni.
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Pinamonti segna due gol consecutivi in casa, l’ultima volta nel 2024
Come evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti non riusciva a trovare la via della rete in due partite consecutive giocate in casa in Serie A dal lontano febbraio 2024. In quell’occasione, Pinamonti vestiva ancora la maglia del Sassuolo e la striscia positiva tra le mura amiche del Mapei Stadium si era concretizzata contro il Monza e proprio contro il Cagliari, la stessa vittima colpita nell’ultimo turno di campionato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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